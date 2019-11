© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Alberto Zaccheroni commenta lo sfogo di Antonio Conte dopo il ko in Champions League contro il Borussia Dortmund: "A volte noi allenatori se non ci sfoghiamo pubblicamente possiamo passare per deboli e a me è capitato non poche volte. Certo, le cose vanno dette ai diretti interessati. Io preferisco non affrontare mai queste problematiche interne all'interno dello spogliatoio. È vero che in alcune occasioni non sono stato accontentato sul mercato e si è fatto con quello che avevamo. Le cose vanno risolte non attraverso i media ma attraverso i diretti interessati".