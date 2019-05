Zazzaroni (CdS): "De Rossi come Del Piero. Ma Roma non è Torino"

L'addio di Daniele De Rossi alla Roma trova ampio spazio sia sulla prima che nelle pagine interne del Corriere dello Sport. Sulla separazione fra il club giallorosso e Capitan Futuro si è esposto anche Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano sportivo, con un fondo dal titolo "Il cuore strappato". "In queste ore ho ripensato a un’altra dolorosissima separazione - scrive Zazzaroni - tra una società e la sua bandiera, ovvero quella tra la Juve e Del Piero: fu annunciata in autunno, non consumata a maggio. Dopo un primo momento di spiazzamento tanto il campione quanto la tifoseria ebbero tuttavia il tempo di assorbire il colpo. Ma quella era la Juve, questa è la Roma dove cuore e anima pesano assai più dei risultati, dei numeri. La stessa Roma nella quale, però, qualcuno disse maldestramente non troppo tempo fa: Torneremo a vincere soltanto quando Totti e De Rossi non ci saranno più".