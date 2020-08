Zazzaroni: "Pallotta ha venduto tutto quello che poteva vendere. Ora si è tolto dalle p***e"

"Il Natale della Roma". Sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni legge così il nuovo capitolo della storia dei giallorossi, all'indomani delle firme sul preliminare per la cessione a Friedkin: "In otto lunghissimi anni, gli ultimi tre sfinenti, l’Elevato di Boston ha venduto tutto quello che poteva vendere e anche qualcosa di più. Da quasi 800 giorni, per scampare alla contestazione dei tifosi, evita di farsi vedere nella Capitale. [...] Si è fidato a giorni alterni di un solo uomo, Franco Baldini, che avendo capito l’antifona da qualche anno agiva nell’ombra. Meglio, nella penombra. I tanti personaggi che l’Elevato stipendiava erano i suoi burattini, li muoveva, agitava, spostava, sospendeva a seconda dell’umore e dei risultati del momento. [...]

Soltanto Umberto Gandini, attuale presidente della Lega Basket e per oltre vent’anni vice di Galliani nel Milan stellare, ha provato a ricucire con il mondo: segato nel giro di un anno da chi, per rappresentare la Roma, venderebbe anche la madre. [...] James Pallotta, 62 anni, americano - di italiano ha la superficialità e l’irritabilità - si è finalmente arreso a se stesso e all’evidenza. Scendendo al suo livello, potrei scrivere che si è tolto dalle palle. [...] Archiviato l’Elevato, do (diamo) un entusiastico benvenuto a Dan Friedkin e a suo figlio Ryan che a dicembre aveva preso casa nella Capitale per respirare la città".