Ziliani sul Fatto: "E se Sarri diventasse il Ventura della Juventus?"

"E se Sarri diventasse il Ventura della Juventus?". E' l'attacco del duro fondo di Paolo Ziliani sulle colonne de Il Fatto Quotidiano. "Voi direte: ma Ventura ha portato l'Italia al naufragio che tutti ricordiamo mentre Sarri è primo in campionato, è in corsa in Champions League e ha un piede in finale di Coppa Italia. Verissimo. Però alcune somiglianze tra i due percorsi sono sinistre". Si parla del capennelli di giocatori dopo il ko di Vetona, della cena tra Chiellini, Buffon e Paratici, degli strali di Bonucci verso Sarri dal campo.