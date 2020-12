40 giorni dopo riecco Alaba: il gioiello del Bayern oggi in gruppo. E non è l'unica buona notizia

Quaranta giorni dopo l'infortunio rimediato nella seconda metà di ottobre riecco in casa Bayern Monaco Alphonso Davies. Il calciatore canadese quest'oggi ha svolto l'intera seduta di allenamento per la prima volta dall'infortunio. Per Flick le buone notizie non finiscono qui: s'è rivisto quest'oggi nel centro sportivo anche Joshua Kimmich, un mese dopo l'infortunio al ginocchio rimediato contro il Borussia Dortmund. Il calciatore tedesco sta accelerando il recupero e sarà presto di nuovo a disposizione, proprio come Alaba.