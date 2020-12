8 infortuni in un 18 mesi, in Spagna è processo ad Hazard: è costato 72mila euro al minuto

Eden Hazard sotto processo. Attualmente ai box per l'ennesimo infortunio, il calciatore belga si sta fin qui rivelando un vero e proprio flop di mercato per il Real Madrid, club che nell'estate 2019 lo pagò 100 milioni di euro più bonus.

Da quando è arrivato ad oggi, Hazard ha collezionato 28 presenze, tre gol e sette assist. Soprattutto, ha collezionato otto infortuni. L'ultimo pochi giorni fa, uno stop che lo costringerà a restare ai box per due-tre settimane.

E allora il quotidiano 'AS' fa i conti sui costi di una operazione che numeri alla mano, ad oggi, sembra senza senso. Finora ogni minuto del belga in campo è costato al Madrid 72.258 euro. È il risultato della divisione dei minuti che ha giocato per quello che è costato finora, cioè i 100 milioni del suo trasferimento, e il suo stipendio durante i 18 mesi in cui è stato un giocatore del Real Madrid (costa 24 milioni di euro lordi l'anno, anche se poi per il Covid-19 ha 'concesso' al club 1.6 milioni di euro). Ogni partita è costata al Madrid 4,8 milioni, ogni gol 44,8 milioni.