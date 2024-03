Ufficiale A Nantes si chiude un cerchio: esonerato Gourvennec, in panchina torna Kombouaré

Come previsto, sarà Antoine Kombouaré a guidare il Nantes fino al termine della stagione, prendendo il posto dell'esonerato Jocelyn Gourvennec. Ecco il comunicato del club francese: "Il Nantes annuncia l'arrivo di Antoine Kombouaré come capo allenatore della prima squadra in sostituzione di Jocelyn Gourvennec.

Il Nantes ringrazia Jocelyn Gourvennec e il suo staff per l'impegno e la professionalità dimostrati al servizio del Club e augura loro buona fortuna per il resto della carriera". Il Nantes occupa la terzultima posizione in classifica, con un punto di ritardo sul Lorient, attualmente ultima formazione salva. Per Kombouaré si tratta di un ritorno: aveva salutato a maggio dopo due anni, con la squadra in piena lotta per la retrocessione. Gourvennec era arrivato a novembre per sostituire Pierre Aristouy, che aveva rimpiazzato proprio Kombouaré Un cerchio che si chiude.