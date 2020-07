Accolto il ricorso del Manchester City, il comunicato della UEFA dopo la sentenza del CAS

La UEFA prende atto della decisione presa dalla Corte Arbitrale per lo Sport di ridurre la sanzione imposta al Manchester City dall'ente indipendente di controllo finanziario del Club per presunte violazioni del regolamento sulle licenze e sul fair play finanziario.

Il CAS ha stabilito che non ci fossero prove conclusive sufficienti per confermare tutte le decisioni e che molte delle presunte violazioni erano prescritte poiché erano trascorsi almeno cinque anni. Negli ultimi anni, il Fair Play finanziario ha svolto un ruolo significativo nella protezione dei club e li ha aiutati a diventare finanziariamente sostenibili. La UEFA e l'ECA rimangono fedeli ai suoi principi. La UEFA non farà ulteriori commenti in merito".