Ufficiale Addio al Leeds per la bandiera Ayling: 6 mesi al Middlesbrough, poi si svincola

Storico momento dell'addio al Leeds United per Luke Ayling (32 anni), in cui militava ininterrottamente dall'estate del 2016 e con la cui maglia aveva raggiunto lo storico ritorno in Premier League con Bielsa allenatore, salvo poi retrocedere un paio di stagioni più tardi, al termine dello scorso campionato, in Championship. Cambio di casacca ma permanenza in seconda serie per l'esperto difensore, che si trasferisce in prestito al Middlesbrough fino al termine del campionato.

Sarà comunque un addio de facto a titolo definitivo, considerando che il suo contratto scade il 30 giugno e non sarà rinnovato. Ayling ha salutato i suoi vecchi tifosi con un'appassionata lettera social di ringraziamenti. "Il futuro è imprevedibile ma sembra proprio sia arrivato il tempo di dirci addio. Sono arrivato 8 anni fa al Leeds con una fidanzata e me ne vado con una moglie meravigliosa, due bambini e ricordi stupendi che non scorderò mai", si legge in un passaggio della suddetta lettera.

We've completed the signing of Luke Ayling on loan from Leeds United ✍️ Welcome to #Boro, @lukeayling_8! 🔴⚪️ #UTB — Middlesbrough FC (@Boro) January 10, 2024