Nei giorni scorsi è stato formalizzato un addio dal Leeds United, retrocesso in Championship dopo la complessa passata stagione in Premier League al termine della quale il precedente proprietario Radrizzani ha passato di mano. Uno dei giocatori offensivi dei Peacocks, l'angolano Helder Costa (29 anni) ha dato l'addio agli inglesi tramite risoluzione consensuale del contratto. Di seguito l'annuncio:

📰 #LUFC can confirm Helder Costa has left the club by mutual consent, leaving with our thanks, best wishes for the future and knowing he's always welcome back at Elland Road

— Leeds United (@LUFC) October 6, 2023