Ufficiale Addio al PSG fino a giugno per Ndour: il centrocampista italiano torna in Portogallo

Ufficiale un trasferimento che era nell'aria e che riporterà il centrocampista italiano Cher Ndour (19 anni) di nuovo in Portogallo. Il classe 2004 di proprietà del Paris Saint-Germain, cercato anche dal Cagliari in questa finestra invernale, concluderà la stagione in forza allo Sporting Braga.

Prestito secco fino al termine della stagione con l'obiettivo di fargli collezionare più minuti possibili, a giugno tornerà poi a Parigi.