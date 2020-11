Addio Maradona, il pres. dell'Argentina sui disordini di Casa Rosada: "La polizia ha esagerato"

Il Presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha criticato aspramente la polizia di Buenos Aires per "l'eccessiva violenza" mostrata durante la commemorazione di Diego Armando Maradona nella giornata di ieri: "Organizzazione veglia? L'unica cosa che ho fatto è stata rispettare la famiglia di Diego. La polizia invece è intervenuta in modo eccessivo, sbarrando il passaggio alla gente con una violenza singolare. Dentro Casa Rosada la situazione non c'è mai sfuggita di mano, abbiamo semplicemente chiuso le porte", le sue parole a FM Radio Con Vos. Lo stesso Presidente ha aggiunto che sarà quindi aperta un'inchiesta per verificare l'effettiva bontà dell'operato della polizia della città.