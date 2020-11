Addio Maradona, Lopetegui: "I giocatori argentini del Siviglia sono tristi. Sarà eterno"

vedi letture

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha espresso in conferenza stampa le sue condoglianze al mondo del calcio e alla famiglia di DIego Armando Maradona per la scomparsa del leggendario Diez: "Lo sentiamo tutti. Nello spogliatoio gli argentini del Siviglia sono tristi, cosa normale perché Maradona è stato un riferimento per loro e per il loro Paese. È diventato una leggenda ed è per questo che sarà eterno".