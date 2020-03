Ag. Hamsik: "Sta bene, è in Slovacchia. Vedremo se potrà uscire oppure no"

vedi letture

Martin Petras, uno dei membri dell'entourage di Marek Hamsik, ha parlato delle condizioni dell'ex capitano del Napoli, che ora gioca in Cina, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Marek sta bene, ora è in Slovacchia. I calciatori europei potevano rientrare a casa e ci resterà almeno fino a lunedì, anche se non si sa perché anche in Slovacchia stanno adottando misure simili all'Italia, per cui vedremo se potrà uscire dalla Nazione o no".