Ajax, anche l'Everton si mette in fila per Tagliafico

vedi letture

Aumentano a vista d'occhio le pretendenti per Nicolas Tagliafico. Il difensore argentino potrebbe lasciare l'Ajax dirigendosi in Premier League. Proprio nel campionato inglese ci sono diversi estimatori. Secondo quanto riporta tribalfootball.com ci sarebbe anche l'Everton in coda per il giocatore.