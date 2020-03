Alexander-Arnold confessa: "Il Barcellona è la mia squadra preferita, somiglia al Liverpool"

"Da bambino simpatizzavo per il Celtic, ma ora, a causa del legame con Gerrard, sono neutrale. L'altra mia squadra preferita è sempre stata il Barcellona, perché sento che trasmette gli stessi valori del Liverpool". Lo ha confessato Trent Alexander-Arnold, in una lunga intervista rilasciata a GQ chiesto se avrebbe sempre giocato per il Liverpool, ha semplicemente detto: "Giocherò sempre con il Liverpool? Non è qualcosa a cui ho pensato. Ho sempre amato il Liverpool, l'ho sempre tifato, ho sempre giocato qui, quindi non ho motivo di pensarci. Non penso di andare da nessun'altra parte adesso. Sono un giocatore del Liverpool e adoro questo club più di ogni altra cosa. Adoro i tifosi, la gente, la città. Quindi perché dovrei pensarci?"

Razzismo nel calcio - "Sento che deriva dalla mancanza di educazione. Le persone devono capire che siamo tutti uguali, indipendentemente dal colore della pelle o dal genere. La discriminazione non è accettabile in alcun modo, perché tutti dobbiamo avere le stesse possibilità e libertà".

Il rapporto con Klopp - "È incredibile. Ciò che colpisce particolarmente è l'autenticità. È sempre la stessa persona, davanti alla telecamere o in privato. Anche durante le interviste potete vedere che persona straordinaria sia. Si prende cura di tutti. La sua famiglia, i suoi giocatori, lo staff. Tratta tutti allo stesso modo, dal capitano al giovane giocatore".