Allarme Coronavirus, anche la Spagna verso la disputa del campionato a porte chiuse

Il ministro della Salute spagnolo Salvador Illa, in conferenza stampa ha confermato che anche il Governo spagnolo e la Liga stanno pensando di avviare il processo che porterà a giocare il campionato spagnolo a porte chiuse: "Quando avremo adottato una decisione su cui stiamo lavorando, la comunicheremo. Se domani adotteremo nuove norme in merito allo sport, le renderemo note immediatamente". Ovviamente, visto che si attendono comunicazioni anche in merito alla partita del Napoli contro il Barcellona, una decisione del genere porterebbe sicuramente alla chiusura anche della partita di Champions League prevista per mercoledì 18 marzo. A riportarlo è As.com.