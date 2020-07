Alle 17 gli ultimi 90' di Premier League: le formazioni ufficiali di chi si gioca Europa e salvezza

Alle ore 17 si giocano contemporaneamente tutte e dieci le partite di Premier League. Di seguito il programma degli incontri:

Arsenal-Watford

Burnley-Brighton

Chelsea-Wolverhampton

Crystal Palace-Tottenham

Everton-Bournemouth

Leicester-Manchester United

Manchester City-Norwich

Newcastle-Liverpool

Southampton-Sheffield United

West Ham-Aston Villa

Di queste, solo la metà delle partite però vede qualcosa messo in palio, con tre squadre ancora in corsa per la Champions League (Chelsea, Manchester United e Leicester), due per l'ultimo posto di Europa League (Wolverhampton e Tottenham) e due per non occupare l'ultima casella retrocessione (Watford e Aston Villa). Di seguito le formazioni ufficiali di questi cinque incroci che ancora valgono qualcosa.

Arsenal (3-4-3): Martinez; Holding, David Luiz, Tierney; Willock, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pepe, Lacazette, Aubameyang.

Watford (4-2-3-1): Foster; Femenia, Kabasele, Dawson, Masina; Doucoure, Hughes; Sarr, Pereyra, Welbeck; Deeney.

Chelsea (3-4-3): Caballero; Azpilicueta, Rudiger, Zouma; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Pulisic.

Wolverhampton (3-4-3): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Neves, Jonny; Neto, Jimenez, Jota.

Crystal Palace (4-4-2): Guaita; Ward, Kouyate, Dann, Mitchell; Townsend, McCarthy, McArthur, Schlupp; Ayew, Zaha.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Dier, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks; Lucas Moura, Lo Celso, Son; Kane.

Leicester (3-5-2): Schemichel; Justin, Morgan, Evans; Albrighton, Choudhury, Ndidi, Tielemans, Thomas; Iheanacho, Vardy.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Diop, Ogbonna, Fredericks; Soucek, Rice; Bowen, Noble, Fornals; Antonio.

Aston Villa (4-3-3): Reina; Guilbert, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Douglas Luiz, Hourihane; Trezeguet, Samatta, Grealish.