Ancora Ancelotti su James Rodriguez: Everton pronto all'offerta

James Rodriguez sembrava a un passo dal Napoli nell'estate scorsa. Il colombiano poteva essere acquistato ma De Laurentiis bollava come esagerate le richieste del Real Madrid, preferendo poi spendere 40 milioni di euro per Hirving Lozano. Ancelotti, dopo avere cambiato club, non ha però mollato la presa sul giocatore, tanto che l'Everton è pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni per James.