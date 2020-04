Ancora scaramucce UEFA-Manchester City: inglesi multati per divisa non regolamentare

Dopo le decisioni clamorose in tema di Financial Fair Play, UEFA e Manchester City continuano a litigare. I Citizens sono stati infatti multati per 3mila euro per la violazione dell'articolo 29.02 del regolamento UEFA sulle maglie da gioco indossate prima della gara giocata a Madrid contro il Real Madrid del 26 febbraio scorso. Sulla divisa pre-gare erano presenti infatti due sponsor, uno sulla parte frontale e uno sul retro, un uso pubblicitario vietato dalle normative.