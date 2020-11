Argentina-Paraguay 1-1, Messi attacca l'arbitro: "Ci hai fregato due volte". Olé: "A muso duro"

vedi letture

"A muso duro" titola Olé oggi in Argentina. Polemiche sull'arbitraggio del brasiliano Claus, che nel corso della partita contro il Paraguay, pareggiata 1-1, non è intervenuto per un brutto fallo di Romero su Palacios, che ha mandato l'argentino all'ospedale. E che invece ha annullato un gol a Lionel Messi per un fallo a metà campo di Nicolas Gonzalez di quasi 30 secondi prima e a 70 metri dalla porta. Proprio Messi attacca in prima pagina il direttore di gara: "Ci hai fregato due volte" è quanto ha dichiarato la Pulga.