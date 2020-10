Arminia Bielefeld-Borussia Dortmund 0-2, le pagelle: Hummels trascinatore, bene Sancho

Arminia Bielefeld-Borussia Dortmund 0-2

Marcatori: 53' Hummels, 72' Hummels.

ARMINIA BIELEFELD

Ortega 6: non ha responsabilità nei due gol subiti. Fa il possibile compiendo diverse parate, seppur non troppo impegnative.

Pieper 6: solida prestazione nella retroguardia a tre di Neuhaus. Poche sbavature, esce discretamente bene dal confronto con l'attacco del Borussia.

van der Hoorn 6.5: fa la voce grossa in difesa. Quasi sempre puntuale e preciso: dalle sue parti non si passa. (dall'83' Yabo s.v.).

Nilsson 5.5: si comporta bene nel primo tempo, eccezion fatta per qualche disimpegno palla al piede. Nella ripresa perde la marcatura di Hummels in entrambi i gol: ciò gli costa l'insufficienza.

Brunner 6: diligente sulla fascia destra. Neuhaus gli chiede di prediligere il lavoro difensivo: lui esegue con brillantezza (dal 65' Behrendt 6: tiene bene la posizione, anche se sostiene poco la manovra).

Doan 5.5: la sua è una partita di sofferenza, sempre a rincorrere gli avversari in mezzo al campo. Quando ha l'occasione di proporsi in attacco, non lo fa a dovere. (dal 65' Edmundsson 6: prova una conclusione nel finale, ma non riesce a lasciare il segno).

Prietl 6.5: funge da schermo davanti alla difesa. Tiene le redini del centrocampo, soprattutto nei momenti di maggiore pressione degli avversari.

Hartel 6: da mezzala ha il compito da allungare la squadra quando ha campo davanti a sé. A volte gli riesce, a volte no. Lavora sodo in fase di ripiego, raddoppiando sempre sulla sinistra.

Lucoqui 6: così come nel caso di Brunner, porta a termine il "compitino": tiene a bada le frecce giallonere, ma in fase di appoggio è inesistente.

Klos 6.5: da premiare il sacrificio del centravanti blu. Svolge un delicatissimo lavoro di sponda che consente alla squadra di rifiatare e prendere campo.

Schipplock 5.5: il suo avvio è promettente, ma con il passare dei minuti esce dalla partita, penalizzato dall'atteggiamento troppo remissivo della sua squadra. (dal 65' Cordova 5.5: troppo impulsivo, sbaglia diversi appoggi. Eccesso di foga).

BORUSSIA DORTMUND

Bürki 6: spettatore pagante, mai realmente impegnato dagli avanti dell'Arminia Bielefeld.

Meunier 6: costante il suo appoggio sulla fascia destra, anche se a volte pecca di imprecisione.

Akanji 6.5: prestazione ordinata e senza affanni il gigante di Favre.

Hummels 7: l'uomo che non ti aspetti: fa le veci di Haaland, assente per infortunio, e trascina i suoi al quarto successo consecutivo in campionato. Alle due marcature aggiunge un'ottima qualità in fase di impostazione. (dall'87' Piszczek s.v.).

Passlack 6: fatica soprattutto nella ripresa a farsi trovare pronto sulla sinistra, ben contenuto da Brunner. Nella ripresa, con più spazi a disposizione, si impone maggiormente.

Delaney 6: fa il lavoro sporco in mediana. Accompagna poco l'azione, ma protegge con rigore la retroguardia difensiva, seppur con qualche fallo di troppo. (dall'83' Witsel s.v.).

Bellingham 6.5: sin dai primi minuti, si dimostra intraprendente. Uomo centrale nello sviluppo della manovra del Dortmund.

Sancho 6.5: nel primo tempo fatica a trovare spazio tra le maglie avversarie, poi nella ripresa dà sfoggio di tutte le sue qualità, regalando anche ad Hummels l'assist per il gol del vantaggio. (dal 75' Reyna 6: non ha tempo per incidere sulla partita).

Brandt 6: come un diesel, viene fuori alla lunga. Ad un primo tempo da comprimario, fa da contraltare una ripresa più incisiva, in cui mette lo zampino in quasi tutte le azioni da gol del Borussia.

Hazard 5.5: il meno brillante tra gli attaccanti di Favre. Non salta mai l'uomo e duetta poco con i compagni. (dall'83' Reinier s.v.).

Reus 6: salva una prestazione a tratti anonima con un cross al bacio che vale il raddoppio di Hummels. (dal 75' Guerreiro 6: va vicino al gol nel finale di partita, niente di più).