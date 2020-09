Arsenal, Arteta su Guendouzi: "E' una nuova stagione, ripartiamo da zero"

vedi letture

Prima della partita contro il Fulham, il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato di Guendouzi: "Guendouzi si è allenato come tutti gli altri. E' una nuova stagione, partiamo da zero. Ci sono stati colloqui positivi tra le parti. Ora è tornato in rosa e si è allenato bene. E' andato in Francia la scorsa settimana per giocare per l'Under 21 e ha giocato davvero bene".