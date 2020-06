Arsenal, brutto infortunio alla gamba per Brnd Leno e stagione praticamente finita

Nella sfida contro il Brighton, il portiere dell'Arsenal Brnd Leno ha accusato un grave infortunio al ginocchio dopo uno scontro di gioco con Maupay. Il tedesco è caduto male a terra e si è accasciato dolorante per un problema alla gamba destra. E' stato necessario l'intervento dei medici che lo hanno portato via in barella. "Non sembra nulla di buono ma non sappiamo bene ancora niente", ha ammesso il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta dopo la gara. Per Leno comunque la stagione dovrebbe essere conclusa.