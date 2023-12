ufficiale Fulham, rinnovato il contratto del portiere Leno: triennale con opzione

Il Fulham ha annunciato il rinnovo di contratto del portiere Bernd Leno. Il classe '92 si è legato al club londinese, dove è arrivato nel 2022, per altre tre stagioni con opzione per un quarto anno.

“Ho saputo dell'offerta del Club durante l'ultima pausa per le nazionali e non c'è voluto molto tempo per trovare l'accordo visto che tutte le parti in causa volevano lo stesso. - ha spiegato il tedesco ai microfoni del sito ufficiale del club - Ho subito detto che volevo restare qui a lungo e sono molto contento di questo accordo così come dei progetti a lungo termine del club. Spero di poter restituire al Fulham e ai suoi tifosi l'affetto che ho ricevuto e avere ancora più successo nelle varie competizioni".