Arsenal, dopo sei mesi potrebbe rivedersi Ozil. Arteta pensa di schierarlo con il Fulham

vedi letture

Esattamente sei mesi fa, Mesut Ozil scendeva in campo con la maglia dell'Arsenal per l'ultima volta, nella vittoria per 1-0 contro il West Ham. Il centrocampista tedesco è fuori dal progetto di Mikel Arteta ma potrebbe avere un'inaspettata chance nella prima giornata di Premier League, il prossimo sabato, quando i Gunners affronteranno il Fulham in trasferta. Lo riporta The Sun.