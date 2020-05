Arsenal, idea Rafinha: il Barcellona pronto a dare il via libera alla cessione

L'Arsenal ha messo nel mirino Rafinha, centrocampista brasiliano di proprietà del Barcellona ma in prestito al Celta Vigo. Come si legge sulle pagine del Mundo Deportivo il Barça non si opporà alla cessione, visto che il giocatore non rientra nei piani del club blaugrana.