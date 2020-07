Arsenal, infortunio al ginocchio per Mustafi. Il difensore: "Non mi arrendo facilmente"

A causa di un infortunio al ginocchio, Skhodran Mustafi salterà la finale di FA Cup di sabato prossimo. Il difensore dell'Arsenal ha postato una foto su Twitter con la seguente didascalia: "Salterò la finale della Coppa Fa per la seconda volta. La buona notizia è che l'intervento è andato bene e che non sono il tipo di ragazzo che si arrende facilmente. Dopo la delusione, ho accettato la situazione e ora sono concentrato sul recupero per tornare in campo".

Missing out the @EmiratesFACup Final for the second time. The good news is that the surgery went well and that I am not the type of guy who gives up easily 👊🏻. After the disappointment I accepted the situation and I am now focused to recover to be back on the pitch 🙌🏻. #SM20 pic.twitter.com/VApLR779LQ

— Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) July 28, 2020