Arsenal, primo gol di Saka in Premier: "Ho 18 anni ed è un sogno essere qui"

Con i gol di Saka e Lacazette l'Arsenal ha battuto 2-0 il Wolverhampton conquistando la terza vittoria di fila in Premier League. Primo gol in Premier League per il giovanissimo Bukayo Saka che dopo la gara ha detto: "Ho 18 anni ed è stato un sogno giocare per questo club. Devo pensare partita per partita. Ovunque il manager voglia mettermi, voglio giocare. È un sogno essere qui. È stata una settimana che ricorderò per tutta la mia vita. Si può vedere il manager che sta costruendo qualcosa e io non posso che legare il mio futuro a questo club".