Arsenal, spunta una nuova pretendente per David Luiz: lo Zenit lo vuole per il dopo-Ivanovic

Spunta una nuova pretendente nella corsa a David Luiz, difensore brasiliano in scadenza di contratto con l'Arsenal dopo appena una stagione. Come riporta Zurnal, anche lo Zenit starebbe infatti seguendo il classe '87 per sostituire il partente Branislav Ivanovic a fine campionato (a sua volta in scadenza di contratto). David Luiz piace molto però anche al Benfica e non è ancora da escludere neanche un rinnovo coi Gunners.