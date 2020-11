Arsenal, tensione David Luiz-Ceballos con tanto di rissa. Lo spagnolo smentisce

Nervi tesi in casa Arsenal. Stando a quanto riferito da The Athletic il difensore dei Gunners David Luiz avrebbe colpito al naso Dani Ceballos nel corso dell'allenamento di martedì. Questo in segno di reazione dopo un tackle che il brasiliano ha subito dal centrocampista spagnolo. Nella colluttazione Ceballos avrebbe sanguinato e sarebbe stato portato fuori dal campo. Le schermaglie sarebbero proseguite anche successivamente, richiedendo l'intervento degli altri giocatori per sedare la rissa. A distanza di tre giorni la situazione sarebbe tornata alla normalità. Sulla questione, tuttavia, lo stesso Ceballos si sarebbe affrettato a bollare la notizia come "Fake".