Arsenal, Xhaka: "Gli screzi con i tifosi acqua passata. Voglio vincere in Inghilterra"

vedi letture

Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sport Bild: "L'Inghilterra è indietro rispetto alla Germania, dobbiamo ancora aspettare qualche settimana e vedere quanto sia ancora diffuso il contagio. Credo che il riavvio della Bundesliga sia un buon segnale, incoraggia tutti. Un segno di speranza per lo sport. In Inghilterra seguiamo molto la Premier: ci sono tante squadre e tanti giovani interessanti, come Sancho. Rispetto a quattro anni fa c'è più interesse. Le partite a porte chiuse? Il calcio vive di tifo ed emozioni, un'atmosfera unica, ma la situazione è questa e dobbiamo solo essere contenti che si possa riprendere. Ho visto belle partite, nonostante tutto: la preparazione e le motivazioni non cambiano, tutti cercano di spingersi oltre i limiti. Chiaramente è difficile ritrovare subito gli automatismi, ma non è diverso da inizio stagione".

La Premier riprenderà il 19 giugno?

"Penso che le discussioni diventeranno più concrete nei prossimi giorni, soprattutto se la Bundesliga o altri campionati non avranno problemi".

Volevi lasciare l'Arsenal in inverno. Adesso sono cambiate le cose?

"Dopo il cambio di allenatore va meglio. Con Arteta mi sono subito trovato bene. Mi hanno convinto le sue idee, la sua filosofia e mi ha mostrato grande fiducia. Sono felice di averlo ripagato e spero di farlo in futuro, magari rigiocando in Champions. Gli screzi con i tifosi? L'argomento è chiuso per quanto mi riguarda, è stato un malinteso e abbiamo avuto reazioni eccessive. Possono stare tranquilli: darò sempre tutto per l'Arsenal. Sono venuto in Inghilterra per vincere titoli ed è ancora il mio obiettivo".

Il trasferimento all'Hertha era una possibilità?

"Ci sono stati dei colloqui, si sa".

Aubameyang vuole lasciare l'Arsenal entro il 2021. Quanto sarebbe grave la sua perdita?

"Tanto, perché è un ragazzo che vive per il gol ed è una persona fantastica. Positivo, ottimista, sempre disponibile e molto professionale".