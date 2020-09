Arteta sul mercato dell'Arsenal: "Squadra senza equilibrio. Aubameyang? Siamo tranquilli"

Torna in campo la Premier League e Mikel Arteta, manager dei Gunners, ha utilizzato la conferenza stampa della viglia del derby contro il Fulham per fare un punto sul mercato che attende i londinesi da qui alla fine della finestra di trasferimento. Iniziando dalla trattativa per il rinnovo di contratto di Pierre-Emerick Aubameyang: "Penso che possiamo essere abbastanza tranquilli", ha dichiarato lo spagnolo.

"Siamo ancora attivi sul mercato - ha poi continuato l'ex collaboratore di Pep Guardiola al City -. Stiamo tenendo sotto osservazione diverse opzioni sia in entrata che in uscita perché al momento gli equilibri all'interno della rosa non sono ideali".

Arteta, poi, ha parlato dei rumors circa un possibile addio all'Arsenal di Alexandre Lacazette: "E' davvero felice qui, tanto che vuole continuare il suo percorso di di miglioramento a Londra contribuendo all acrescita della squadra".