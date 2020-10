Aspettando l'Inter: lo Shakhtar non va oltre l'1-1 contro il Vorskla in campionato

vedi letture

Prima di affrontare l'Inter in Champions League, lo Shakhtar reduce dalla vittoria di Madrid, non è andato oltre l'1-1 in campionato contro il Vorskla. Doppio vantaggio degli ospiti firmato da Kulach, lo Shakhtar è riuscito a trovare il pareggio con Solomon ma non i tre punti.