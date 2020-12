Athletic Bilbao, Garitano: "Sconfitta col Real? Altre squadre avrebbero preso una goleada"

Gaizka Garitano è comunque soddisfatto per la prestazione del suo Athletic Bilbao nel match perso in trasferta per 3-1 in casa del Real Madrid. Gara giocata dal 13' in inferiorità numerica, ma l'allenatore in conferenza stampa non ha cercato alibi: "L'espulsione di Raul Garcia per doppia ammonizione? Non ho visto gli interventi, dovrei vederli. Non voglio attaccare nessuno, sono situazioni di gioco. Condiziona giocare con in dieci per quasi tutta la partita, ma non parlerò degli arbitri. Non cercherò scuse. Abbiamo difeso con molto ordine e siamo saliti per poter pareggiare. Ci siamo andati molto vicino. Qualsiasi altra squadra avrebbe perso con una goleada, noi abbiamo fatto una grande partita".