Ufficiale Athletic, Muniain saluta Bilbao dopo 19 anni: "Amore mio, è il momento di separarci"

"Sono arrivato a Bilbao quando avevo 12 anni, da bambino e oggi, quasi due decenni dopo, vengo ad annunciare la mia partenza al termine di questa stagione, dopo quindici anni in prima squadra". Iker Muniain e Athletic Club di Bilbao sono praticamente sinonimi nel mondo del calcio. Da quando ha cominciato a dare i calci al pallone, l'attaccante classe 1992 ha giocato soltanto con la maglia del club basco, di cui è diventato capitano, leggenda, il secondo calciatore con più presenze nella storia della società.

Oggi, a 19 anni dal suo approdo nelle giovanili, Muniain dice addio all'Athletic: "E' stata una decisione molto difficile, ma penso che sia la cosa migliore sia per l'Athletic che per me. Come dice una delle canzoni che abbiamo cantato durante i festeggiamenti 'Aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren onena ', confesso che è stata la cosa più bella della mia vita. 'Baina orain, matia, lehen baino lehen aska gaitezan', ma ora amore mio, è giunto il momento di separarci. Intanto, però, continuerò a lottare fino al termine di questa stagione per cercare di raggiungere la tanto agognata qualificazione in Champions League".