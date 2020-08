Athletic, fra i sei casi positivi c'è Inaki Williams: "Sono asintomatico, non vedo l'ora di tornare"

Pochi minuti fa l'Athletic ha reso noto che sei persone sono risultate positive al COVID-19. Una di esse è Inaki Williams ed è lo stesso attaccante a renderlo noto attraverso i social: "Sono asintomatico e fortunatamente mi sento bene. È il momento di stare a casa isolato fino a che il virus non sarà superato. Non vedo l'ora che arrivi quel momento per unirmi alla squadra per il pre-campionato". 26 anni, Williams nel'ultima stagione ha segnato 10 reti in 45 partite.