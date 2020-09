Atl. Madrid, debutto super per Suarez: "Contento per la doppietta. Uniti possiamo fare bene"

vedi letture

Debutto col botto per Luis Suarez che si è presentato ai tifosi dell'Atletico Madrid con una doppietta realizzata in un quarto d'oro contro il Granada. Dopo la gara l'ex Barcellona ha detto: "Sono contento per il debutto, molto contento perché volevamo iniziare bene il campionato. Ogni volta che esordisci con una squadra con dei gol sei felice. Motivazioni per una vendetta? Il Barça doveva cambiare, dobbiamo accettarlo. Sono venuto in un club che mi ha accolto in modo spettacolare e la bella atmosfera si vede. Se siamo uniti durante tutto l'anno possiamo realizzare cose importanti".