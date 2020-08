Atl. Madrid, futuro incerto per Oblak: ma partirà solo per i 120 milioni della clausola

vedi letture

Giorni di riflessione per Jan Oblak che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza prima di tornare a lavoro con l'Atletico Madrid. Come spiega AS però il futuro del portiere sloveno è alquanto incerto e dopo i risultati dell'ultima stagione con i colchoneros potrebbe decidere di cambiare aria. La dirigenza dell'Atletico però ha le idee chiara sulla questione: se Oblak vuole andare via servirà un club che paghi i 120 milioni della sua clausola rescissoria, non un euro di meno.