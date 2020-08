Atl. Madrid, Koke: "Noi favoriti in Champions? Testa solo al Lipsia, può essere l'anno giusto"

In un'intervista rilasciata ad AS, il capitano dell'Atletico Madrid Koke ha parlato così della sfida di Champions contro il Lipsia: "Noi favoriti? Pensiamo solo al Lipsia. A noi non importa il resto ma pensiamo solo a passare. Pensiamo solo a giocare e vincere, non alla possibile semifinale, al PSG o Atalanta o un'eventuale finale, perché non è questa la nostra filosofia. Pensiamo giorno per giorno, partita per partita e non ci muoviamo da lì. Champions ossessione o sogno? Un po' di tutto. Non ho avuto la fortuna di vincerla, ho perso due finali, ma alla fine è il calcio. Uno deve vincere e l'altro deve perdere e ogni volta che hai perso ti svegli con più entusiasmo e più voglia di vincere quel torneo. Abbiamo una bella possibilità di vincere questo titolo se facciamo tutto per bene".