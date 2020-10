Atl. Madrid, Vitolo: "Non sto giocando quanto vorrei ma tocca a Simeone decidere"

Al sito ufficiale dell'Atletico Madrid, Vitolo ha ammesso di non essere contento del suo minutaggio fino ad adesso: "Sì è vero che non sto giocando quanto vorrei, ma alla fine devo guadagnarmi il posto. Quando il mister riterrà opportuno mettermi in campo, farò del mio meglio e cercherò di aiutare il più possibile la squadra. Ogni volta che inizia una stagione ho sempre la voglia di fare un grande anno, questa volta non sarà da meno e spero che possa essere così, perché questo significherebbe che sto facendo le cose bene e che la squadra si sente bene con la mia presenza", ha spiegato il giocatore.