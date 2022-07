ufficiale Vitolo lascia ancora l'Atletico. Passa in prestito al Las Palmas

Con un comunicato ufficiale, l'Atletico Madrid ha annunciato la cessione per una stagione al Las Palmas di Vitolo, l'ex esterno del Siviglia che torna alle Canarie per la terza volta in carriera, dopo il prestito dello scorso anno al Getafe.