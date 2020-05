Atletico, distorsione al legamento del ginocchio sinistro per J. Felix: out 3 settimane

Joao Félix si è infortunato durante l'allenamento odierno. L'attaccante portoghese dell'Atletico Madrid ha subito una distorsione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, problema che dovrebbe costringerlo a restare fuori per circa tre settimane. Il giocatore non dovrebbe comunque perdere nessuna sfida: il rientro è previsto per metà giugno, dopo la sfida contro l'Athletic Club che avrebbe saltato per squalifica.