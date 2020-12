Atletico Madrid, Diego Costa verso l'addio anticipato. Chiesta la risoluzione del contratto

vedi letture

Diego Costa verso l'addio all'Atlético Madrid, già a gennaio. Secondo quanto riportato da As il brasiliano, in scadenza a giugno, ha chiesto ai colchoneros di risolvere il contratto per motivi familiari. 32 anni, Diego Costa era tornato all'Atlético nel gennaio 2018 contribuendo alla vittoria dell'Europa League. In questa prima parte di stagione solamente 7 gettoni di presenza in Liga, cinque delle quali da subentrato e nessun minuto giocato in Champions League a seguito di problemi fisici.