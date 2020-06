Atletico Madrid, Koke: "Possiamo vincere la Champions. Primo però, testa alla Liga"

Il centrocampista dell'Atletico Madrid Koke è stato intervistato da Cadena Cope: "Quando parlo con i miei amici, dico loro che questa è la volta buona per vincere la Champions League. Non a caso abbiamo eliminato il Liverpool campione in carica. Per prima cosa però dobbiamo pensare alla Liga, visto che la Champions tornerà ad agosto. Dobbiamo arrivare fra le prime quattro, se non lo faremo sarà un fallimento".

Le gare senza pubblico?

"È raro giocare senza tifosi, ma la salute viene prima di tutto. Fino a quando non ci diranno che possiamo giocare con i tifosi, dobbiamo rispettare questa decisione".

L'addio di Burgos a fine stagione?

"È pronto per allenare una squadra, gli auguro tutta la fortuna del mondo".