Atletico Madrid, si avvicina Lacazette: l'Arsenal lo venderà dopo il rinnovo di Aubameyang

L'Atletico Madrid è a caccia di un attaccante e, secondo l'edizione domenicale del tabloid inglese Star, l'avrebbe trovato in Premier League. L'Arsenal - si legge - venderà Alexander Lacazette (accostato anche alla Juventus) per una cifra vicina ai 35 milioni di euro non appena l'altro bomber in rosa, Pierre Emerick Aubameyang, firmerà il rinnovo di contratto con i Gunners.