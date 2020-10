Atletico Madrid, Simeone: "Grande prova collettiva, colpito dalla continuità di Joao Felix"

Le dichiarazioni di Simeone dopo Atletico Madrid-Salisburgo 3-2.

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato in conferenza stampa il successo casalingo contro il Salisburgo.

Questa è stata la miglior partita di Joao Felix da quando indossa la maglia dell’Atletico.

“Può darsi che sia così, soprattutto considerando l’importanza dell’incontro. Quello che mi ha colpito è stata la sua regolarità nei 90 minuti: quando gioca così, aumentano le nostre possibilità a livello offensivo. Oggi abbiamo giocato un primo tempo in cui il pareggio ci stava stretto, poi nei primi 15 minuti della ripresa il Salisburgo ci ha messo molto in difficoltà. Abbiamo avuto una grande reazione a livello collettivo e siamo riusciti a portare a casa la vittoria”.

Oggi abbiamo visto diversi problemi sulle fasce, con Lodi spesso preso alle spalle. Ti preoccupa questo problema?

“Sono situazioni che possono capitare, soprattutto contro squadre che attaccano bene sulle corsie esterne sia con i laterali che con le punte. Nel primo tempo hanno giocato bene sia Lodi che Trippier: non sono preoccupato per questi due giocatori, dobbiamo solo lavorare per migliorare”.

Llorente ha giocato una grande partita: qual è stato il suo ruolo questa sera?

“In fase di non possesso giocavamo con un 4-4-1-1, con Joao Felix dietro a Suarez. In fase di possesso giocavamo un 4-3-2-1, con Llorente pronto a sfruttare gli spazi in profondità oltre che a dare una mano in mediana. Credo che nel primo tempo abbia interpretato questo ruolo in modo quasi perfetto. Ha giocato bene soprattutto nel primo tempo, segnando e sfiorando il secondo gol. Credo che abbiamo giocato bene anche altri giocatori, come Joao Felix, Savic, Koke e Correa. Non vanno dimenticati quelli che sono entrati, ovvero Torreira e Hermoso. Questo ci deve far pensare, a noi e ai tifosi, che possiamo fare molto bene per questo club”.

Prendere il 2-2 è stato un modo per complicarsi la vita, con una palla ingenua persa a metà campo.

“Loro hanno fatto un’ottima pressione, così come il Betis in campionato nel primo tempo. Cercavamo di creare densità in mezzo al campo e di superare la loro pressione. In quella circostanza non ci siamo riusciti, ma meritavamo di finire il primo tempo con un risultato diverso”.