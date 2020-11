Atletico Madrid, Simeone: "Nei ragazzi vedo la voglia di far qualcosa di bello"

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine del successo per 1-0 sul Barcellona: "Nel calcio bisogna pensare partita per partita, la vittoria di oggi non cambia i nostri obiettivi. Sono contento per la prestazione della squadra, ci siamo comportati bene sia in difesa che in attacco: Llorente ha colpito anche una traversa, ho sperato nel gol del raddoppio ma non ce l'abbiamo fatta. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata: nei miei ragazzi vedo la voglia di far qualcosa di bello in questa stagione, si stanno comportando tutti molto bene".