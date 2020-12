Atletico Madrid-Valladolid, le formazioni ufficiali: Lui Suarez titolare, riposa Joao Felix

Alle 18.30 in Liga spazio all'Atletico Madrid che ospiterà il Valladolid. Simeone punta Luis Suarez dal primo minuto mentre ha deciso di far riposare Joao Felix e Marcos Llorente. Ospiti in campo con un 4-4-2 con Jota e Marcos Andrè in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ATL. MADRID (4-2-3-1): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Herrera, Saúl; Lemar, Vitolo, Correa; Luis Suárez.

VALLADOLID (4-4-2): Masip; Hervías, Javi Sánchez, Bruno, Nacho; Roque Mesa, Alcaraz, Óscar Plano, Kike Pérez; Jota, Marcos André