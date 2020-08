Atletico, Oblak: "Domenica ci hanno detto che c'erano due positivi ed è stato stressante"

vedi letture

Il portiere dell'Atlético Madrid, Jan Oblak, ha parlato alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Lipsia: "Quando abbiamo fatto i test sabato siamo tornati a casa tranquilli dall'allenamento. Poi quando domenica mattina ci hanno detto che c'erano due positivi è stato un po' stressante aspettare l'altro test e superare l'altro test. Ma è una cosa molto comune in questo momento. Bisogna stare attenti e sono sicuro che Angel (Correa) e Sime (Vrsaljko) sono stati attenti e non sanno come è successo. Sono sicuro che stiamo bene. Domenica eravamo nervosi prima di sapere i risultati, perché molte persone sono asintomatiche e non sanno di avere il virus".